Рак простаты очень сложно обнаружить на ранних стадиях как и другие онкологические заболевания. Единственный способ сделать это своевременно – проходить диспансеризацию каждый год рассказал врач-уролог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Карен Мкртчян.

Он отметил, что такие симптомы рака предстательной железы как боли в костях, постоянная слабость, появление в моче следов крови возникают уже после появления метастаз, провоцирующих осложнения от опухоли. В такой ситуации рассчитывать на успешное лечение значительно сложнее.

Эксперт назвал ключевыми факторами, существенно повышающими риск возникновения заболевания, ожирение, возраст 40-45 лет, а также генетическую склонность к онкологии. Кроме того, этническая и расовая принадлежность также имеют значение. К примеру, реже всего болезнь встречается у японцев, а чаще всего от нее страдают люди афро-карибских этнических групп.

Мкртчян добавил, что на первых стадиях рак простаты ничем не отличается от обычного воспаления, что осложняет диагностику.