В начале контрнаступления ВСУ российские войска столкнуться с несколькими серьезными сложностями, рассказал порталу Ura.ru военный корреспондент Александр Матюшин. Он пояснил, что первой линии обороны придется принять на себя самый сильный удар и выстоять перед ним.

К сложностям старший лейтенант в отставке относит необходимость как можно точнее предугадать направление основного и вспомогательного ударов противника, а также не дать ему прорвать оборону, одновременно отразив наступление на второстепенных направлениях.

Сейчас российские ВС выстраивают вторую линию обороны, а также осуществляют последние приготовления в тылу, где располагаются резервные подразделения. Киев начнет контрнаступление с артподготовки по всему фронту, а также будет активно применять беспилотные аппараты, чтобы попытаться держать под контролем ситуацию на поле боя.