Марк Гадзиян, хирург, андролог и кандидат медицинских наук, обнаружил, что многие серьезные проблемы со здоровьем выявляются в ходе диспансеризации. Он особо выделил тревожные симптомы, которыми многие пациенты пренебрегают, пишет «Российская газета».

Особое внимание Марк Гадзиян уделяет тромбам, включая те, которые могут возникнуть после заражения COVID-19. Он подчеркивает, что люди часто не сдают анализы на тромбообразование и оказываются в критическом состоянии в течение секунд.

Врач также перечисляет опасные симптомы, которые указывают на серьезные нарушения в организме. Эти сигналы могут быть признаками онкологических заболеваний, тяжелых последствий COVID-19, а также легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, включая аневризму аорты.

Независимо от того, является ли человек курильщиком или никогда не курил, утренний кашель до задыхания должен вызвать тревогу, подчеркивает врач.

Среди других опасных симптомов отмечаются постоянные и мучительные головные боли, длительная диарея или постоянная изжога, а также тревожное ощущение в груди и перебои в работе сердца.