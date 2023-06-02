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Расположенный на Рыбальском острове в Киеве штаб Главного управления разведки Украины, который был атакован ВКС России 30 мая, мог быть поражен ударами сразу нескольких ракет. Такую информацию сообщили в Телеграм-канале «Военная хроника».

Отмечается, что схема удара состояла в том, что часть ракет могли быть отвлекающим маневром для украинской ПВО, а другие ракеты предназначались именно для поражения цели. По предположению авторов ТГ, по всей вероятности, первая ракета пробила перекрытие здания либо взорвалась на глубине в нескольких метрах от него, тем самым перекрыла выходы на поверхность.

Задачей второй ракеты являлось поражение объекта со стороны водоема, что в итоге привело к затоплению подземных коммуникаций. То есть, находящиеся в подземном укрытии украинские и иностранные военные оказались в ловушке.

Стоит напомнить, что 28 мая здание ГУР было атаковано 40 единицами БПЛА, задачей которых была передача координат замаскированных позиций систем ПВО.

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