Главными целями специальной военной операции были заявлены уменьшение угрозы со стороны Украины и обеспечение безопасности российских граждан. Однако последние события в Белгородской области с вторжением диверсантов и обстрелами показывают, что добиться этого можно лишь путем полного закрытия проекта “Украина”, пишет портал “Русская весна”.

Автор публикации Михаил Ошеров пояснил, что соседнее государство перестанет представлять серьезную угрозу для РФ, если в ее состав не будут входить Херсонская, Николаевская, Одесская и Запорожская области, ранее принадлежащие России. Большую часть территории Украины придется либо освобождать, либо разрушать, так как в противном случае Киев продолжит вредить Москве всеми ему доступными способами.

Это подтверждается последними нападениями на Белгородскую область. Ради недопущения повторения подобного и защиты национальных интересов РФ она должна окончательно перекрыть транзит украинских товаров через Черное море, прекратить свой транзит через территорию соседней страны. Которую нужно существенно сократить. Для России единственной целью должно быть обеспечение безопасности граждан и собственные национальные интересы.