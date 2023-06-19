Частная военная компания “Вагнер” в скором будущем вернётся в зону боевых действий и начнёт наступление на Харьков. Такое мнение высказали украинские эксперты. Об этом пишет издание “Военное дело” со ссылкой на украинские СМИ и телеграм-каналы.

По мнению ряда аналитиков, основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин предлагает Минобороны России проводить наступательные операции, а не вести боевые действия от обороны. Часть наступательной стратегии – штурм ЧВК “Вагнер” Харькова. Впрочем, никаких подтверждений тому, что частная военная компания действительно собираются развернуть наступление, нет – отмечает “Военное дело”.

Издание напоминает, что сейчас в ЧВК “Вагнер” идёт доукомплектование, переформирование и подготовка штурмовых отрядов. Евгений Пригожин ранее сообщал, что к выполнению боевых задач подразделения военной компании будут готовы не раньше августа.