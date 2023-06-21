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Контрнаступление ВСУ могло бы идти более эффективно, если бы наземные силы поддерживали истребители F-16. Эти самолёты могут выполнять множество боевых задач и стали бы эффективным средством против российской авиации. Сейчас же превосходство в воздухе на стороне России. Об этом телеканалу CNN заявил один из пилотов украинских ВВС – передаёт РИА “Новости”.

По словам “Джуса”, – такой позывной у лётчика – ВВС Украины не в состоянии бороться с российскими самолётами. Они уже потеряли множество Су-25, поскольку те не идут ни в какое сравнение с возможностями Су-35, которыми управляют российские пилоты.

Поставки самолётов F-16 на Украину обсуждаются на протяжении многих месяцев. Пока западные союзники Киева не приняли никаких окончательных решений по поводу таких поставок.

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