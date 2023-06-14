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Диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области, врывались в частные дома и использовали их в качестве укрытий и огневых точек.

Один из таких домов, рассказал РИА Новости очевидец событий, находится на улице Карьерной. Противник устроил там огневой рубеж, так как из окон хорошо просматривалась дорога на пересечении с улицей Песчаной.

Военнослужащие российского подразделения “Шторм” добавили, что отступая из населенного пункта, боевики бросили в доме все оружие, которое использовали в перестрелке.

В одной из комнат дома находился снайпер либо пулеметчик, который вел огонь по российским ВС. В другой была устроена засада, позволявшая атаковать приближающиеся подразделения ВС РФ.

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