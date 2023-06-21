21 июня три украинских беспилотных летательных аппарата вновь осуществили попытку атаки российской столицы и Подмосковья. Все три дрона не достигли своих целей, так как были подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Один из беспилотников упал в Новой Москве, остальные – в Московской области. О том, что была осуществлена атака беспилотниками заявили власти Подмосковья.

Один беспилотный летательный аппарат упал в поле неподалеку от поселка Лукино в Новой Москве. Как сообщили местные жители, в районе 5 часов утра был слышен взрыв. На данный момент на месте падения дрона работают экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет.

Другие два дрона взорвались в районе поселка Калининец в Наро-Форминском городском округе Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что падение произошло в период с 5:30 по 5:50 утра. «Осколки дронов были обнаружены, разрушений нет», – сообщил в своем Телеграм-канале губернатор.