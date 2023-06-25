На Купянском направлении ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ, используя высокоточное вооружение. Видеозапись этого удара опубликовало Минобороны РФ.

Отмечается, что атака на базу противника была осуществлена в ночь на 25 июня. На записи, появившейся в Сети, видно, как после мощнейшего взрыва в небо поднимается большое огненное облако, сменяющееся клубами черного дыма. В результате удара ВС России уничтожили личный состав ВСУ, а также вооружение и боеприпасы.

Обнаружил крупный укрепрайон ВСУ разведывательный беспилотник. Оператору удалось выяснить, что на базе находится не только большое количество боевиков противника, но также хранятся боеприпасы. Именно поэтому было принято решение наносить удар с применением высокоточного оружия.Видео подтверждает, что атака достигла цели.