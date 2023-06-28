На линии соприкосновения для ВСУ пришло “паскудное время” – хотя у Киева еще есть резервы, у него все же может оказаться недостаточно сил для “второй части” контрнаступления, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный эксперт Владислав Шурыгин.

Заявление об этой самой “второй части” ранее сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он высказался в том духе, что ВСУ еще не задействовали главные силы, состояние из обученных в НАТО бригад с западной техникой.

По словам эксперта, стремясь добиться хоть каких-то успехов в канун саммита Североатлантического альянса, Киев запустил “конвейер смерти”. Он отправляет в наступление подразделения боевиков, они несут потери и отступают, после чего заменяются мобилизованными резервистами. Это происходить сразу на нескольких направлениях – командование ВСУ надеется хоть где-то прорвать оборону ВС РФ и уже потом бросить туда резерв, о котором заявляет Резников.

В случае полного провала Киев может попытаться взорвать Запорожскую АЭС, чтобы обвинить Россию в “теракте”. Такой план точно был, так как в Киеве заявляли о том, что российские военные “заминировали” электростанцию. Но в США опровергли эту информацию, сообщив, что никаких признаков минирования не наблюдается.