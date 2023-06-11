Немецкий журналист Юлиан Репке опубликовал возмущенную статью об уничтожении российскими ВС зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Он отметил, что виноваты в потере ЗРК за 17 миллионов евро как поставщики, то есть Германия, так и командование украинской армии.

Напомним, с немецким комплексом ПВО расправился дрон-камикадзе “Ланцет”, который стоит 1 миллион рублей. Репке заявил, что перед поставкой ЗРК на Украину необходимо было сменить камуфляж, перекрасить боевую систему. Это сделано не было, поэтому комплекс в пустынном камуфляже посреди леса быстро привлек внимание разведки ВС РФ.

Украинские войска также совершили ошибку, задействовав комплекс у самой линии фронта. Это позволило моментально определить его местонахождение, после чего “Ланцет” нанес удар и уничтожил радиолокационную станцию. Из-за чего IRIS-T стал абсолютно бесполезным.