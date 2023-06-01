Киев намерен провести принудительную эвакуацию детей из семи населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем Украины. Речь идет о селах Подольское, Константиновка, Николаевка и Иванополье, поселках Северном и Нью-Йорк (Новгородское), а также о городе Железном.

Мининтеграции Украины заявило, что на территории этих населенных пунктов в настоящий момент находится 239 детей. В связи с тем, что в непосредственной близости от Артемовска ситуация с безопасностью является критической, принято решение эвакуировать их. При этом осуществляться эвакуация будет принудительно, без согласования с родителями.

Напомним, что в подобных случаях родители имеют возможность выехать вместе с детьми на украинскую территорию. Но если они отказываются сделать это, детей все равно вывозят силой.