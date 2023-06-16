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Издание UK Defence Journal привело статистику по стратегической авиации России. Авторы публикации пояснили, что британская разведка внимательно отслеживает ее состояние, так как бомбардировщики и ракеты являются частью ядерной триады РФ.

Согласно этим статистическим данным, в распоряжении России имеется по 10 бомбардировщиков Ту-160 “Белый лебедь”, а также истребителей МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты “Кинжал”. Кроме того, парк ракетоносцев включает еще 80 самолетов, основные среди которых это Ту-22 и Ту-95.

Журналисты приводят высказывание младшего министра по делам Вооруженных сил Джеймса Хиппи, заявившего, что Россия была вынуждена приостановить или замедлить модернизацию и выпуск новых стратегических бомбардировщиков Ту-160. Однако при этом она вполне могла практически завершить создание прототипа самолета нового поколения ПАК ДА.

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