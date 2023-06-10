В январе 2022 года произошло самое грандиозное и мощное за последние десятилетия подводное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. При этом ударная волна создала помехи даже в верхних слоях атмосферы, что стало причиной в перебоях со спутниковой связью.

Извержение вулкана Тонга у одноименного острова в очередной раз продемонстрировало тесную взаимосвязь природных явлений, когда процессы на земле влияют на состояние в атмосфере и наоборот. Как отмечает в своем материале «ИнфоСМИ», извержение подводного вулкана, расположенного в южной части Тихого океана, стало причиной возникновения мощной ударной волны, нарушившей нормальное распространение радиоволн в верхних слоях атмосферы.

Группа ученых из японского Университета Нагоя под руководством Ацуки Синбори проанализировала данные, зафиксированные во время извержения вулкана в так называемой F-области атмосферы. Оказалось, что волны давления, образующиеся после мощных вулканических извержений, могут вызывать мощные возмущения в ионосфере планеты Земля.