Британские специалисты под руководством главы Международного центра климата Пристли при Университете Лидса Пирса Форстера смогли выяснить, насколько увеличилась температура из-за выбросов парниковых газов. Они подсчитали, что процесс глобального потепления за последние 10 лет вырос на 0.2 °C.

Ученые заявили, что в период с 2013 по 2022 годы выбросы парниковых газов побили исторические рекордные значения. По словам специалистов, необходимо незамедлительно купировать этот процесс. Иначе катастрофических последствий избежать не получится.

Если считать доиндустриальный уровень (19 века), взятый за эталон во всех экологических документах международного образца, то на данный момент температура Земной поверхности уже увеличилась на 1.26 °C.

Отмечается, что над решением данной проблемы работают специалисты из всех уголков земного шара. 40 ученых-экологов из США, Британии, Франции, Германии, Италии и других стран работают над поисками путей разрешения данной проблемы.