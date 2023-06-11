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Ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что биологическое старение человека, вызванное стрессом, можно обратить вспять. Свою исследовательскую работу они опубликовали в научном издании Cell Metabolism.

Специалисты провели анализ профилей метилирования ДНК людей и грызунов в ответ на всевозможные стрессовые стимулы (операции, заболевания, беременность). Отмечается, что процесс метиллирования ДНК дает возможность организму регулировать активность генов, подстраиваясь под их среду.

Во время исследования ученые использовали биомаркеры транскриптомного и метаболомного типа, чтобы подтвердить свои выводы. Помимо этого, специалистами был проведен тщательный анализ предыдущих исследований по данной тематике.

В итоге специалисты определили, что стресс вызывает временное увеличение биологического возраста человека. Как только пропадала стрессовая ситуация для организма, биологический возраст возвращался в свое первоначальное состояние.

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