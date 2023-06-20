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Ученые провели ряд исследований, по итогу которых выяснили, что непродолжительный дневной сон благотворно влияет на мозговую деятельность человека. Привычка спать днем непродолжительное время поможет сохранить здоровье мозга даже в старости.

Специалисты отметили, что кратковременный сон способен замедлить усыхание мозга, которое происходит у пациентов с нейродегенеративными видами заболеваний. По информации, опубликованной в британском издании The Guardian, кратковременные дневной сон может улучшить работу головного мозга, тем самым повысить способность человека к обучению. Ученые утверждают, что дневной сон может предотвратить усыхание мозга.

Исследователями из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и специалистами из Университета Республики в Уругвае было обнаружено, что привычный дневной сон способен увеличивать общий объем мозга. Это является свидетельством того, что регулярный дневной сон способен защитить головной мозг от нейродегенерации.

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