Исследования показывают, что воздействие окружающего мира может оказывать влияние на процесс старения, не только генетика играет роль в этом. Одним из интересных исследований было проведено учеными Мичиганского университета в США, которые исследовали воздействие мертвых сородичей на старение дрозофил (мухи). Результаты исследования показали, что конкретная группа нейронов в мозге мухи, называемая эллипсоидным телом, отвечает за ускоренное старение при виде мертвых сородичей.

Оказалось, что нейроны R2/R4 и рецептор серотонина 5-HT2A, присутствующие в этих нейронах, играют важную роль. Когда информация о присутствии мертвых мух передается по сенсорным каналам в нейроны R2/R4, активируется инсулиночувствительный фактор транскрипции foxo и инсулиноподобные пептиды dilp3 и dilp5, которые отвечают за долголетие организма.

В настоящее время еще рано делать окончательные выводы о том, как видимость мертвых тел может влиять на продолжительность жизни человека. Однако известно, что внешний облик умершего человека может вызывать психологические и физиологические изменения в организме людей. Это представляет интерес для дальнейших исследований в этой области.