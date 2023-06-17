С 1993 по 2010 годы подземные воды постоянно истощались, а уровень моря повышался, что привело к смещению полюса планеты к 64,16° восточной долготы. Ежегодно в этот период он сдвигался на 4,36 сантиметра, подсчитали ученые из Южной Кореи.

Они рассказали, что в течение двадцатого столетия уровень подземных вод значительно истощался, однако до 2000 года никто особо не обращал внимание на связь повышения уровня моря и смещения земной оси.

Именно поэтому роль истощения подземных вод также не была объектом пристального внимания. Между тем, эти исследования позволяют не только определять скорость смещения полюса и его направление, но и максимально точно отслеживать изменение запасов воды в глобальных масштабах.