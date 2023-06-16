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Американская компания NEURALINK приступила к чипированию людей. Специалисты компании, принадлежащей Илону Маску, начали внедрять нейроимпланты людям. Об этом сообщает РИА Новости.

Испытания нейронных чипов начали проводить на людях. Ранее они были протестированы на животных. По словам специалистов NEURALINK, данные чипы помогу людям, утративших способность к самостоятельному передвижению при помощи мысли. Также ученые уверены, что с помощью нейроимплантов смогут избавить людей от симптомов болезни Паркинсона, от приступов эпилепсии и последствий травм спинного мозга.

Размер чипа не более маленькой монеты. Его специалисты имплантируют в головной мозг человека при помощи высокоточного хирургического робота. При помощи тончайших нитей чип соединится с нейронными цепочками в мозгу.

Отметим, что компания NEURALINK получила разрешение на проведение испытаний от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств в конце мая текущего года.

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