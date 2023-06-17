Древние наскальные рисунки, обнаруженные в небольшой пещере Австралии, оказались загадочным изображением древних индонезийских военных кораблей, установили ученые из Университета Флиндерса.

Их исследование, опубликованное в журнале Historical Archaeology, раскрывает новые детали об исторических связях аборигенов Австралии и молукканцев с Молуккских островов.

Археологи обнаружили эти рисунки около полувека назад. Они сразу привлекли внимание своей необычной тематикой. В отличие от других наскальных изображений, представляющих корабли индонезийцев, эти рисунки изображали именно боевые корабли. Флаги, вымпелы и украшения на носу указывали на их боевой статус суден.

Ученые предполагают, что создатели этих рисунков обладали либо глубокими знаниями об индонезийских кораблях благодаря своему продолжительному наблюдению, либо сами участвовали в путешествиях на таких судах.

Возможно, молукканцы использовали физическое насилие или демонстрацию силы во время контактов с жителями Австралии. Однако ученые отмечают, что для полного понимания истинного значения этих наскальных рисунков требуются дополнительные исследования.

Ранее было известно, что первые случаи контактов между индонезийскими островами и северным побережьем Австралии произошли в середине XVII века. Однако наскальные рисунки, которые сегодня исследуют ученые, относятся к более древнему периоду. Они свидетельствуют о том, что связи между этими регионами могли быть гораздо более старыми и комплексными, чем считалось ранее.

Результаты этого исследования позволяют более глубоко понять исторические связи и взаимодействия между различными культурами, а также природу и значение наскального искусства для различных сообществ. Они ставят новые вопросы и вызывают необходимость проведения дальнейших исследований для полного раскрытия этого удивительного артефакта прошлого.