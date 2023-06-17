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Специалистами из США было проведено исследование, которое предполагает существование душ в космическом пространстве. На протяжении многих лет исследователям удалось углубить понимание человечества о мире и космосе. При помощи сверхточного оборудования была зафиксирована электромагнитная активность в космическом пространстве.

По словам американских специалистов, данные явления имеют общие характеристики со вспышками молнии. Однако их размеры значительно больше. Данные космические явления простираются на несколько километров и проявляются энергетическими вспышками.

Ученые продолжают свои исследования в данном направлении. Но детали проекта не разглашаются, поэтому не ясно, на каком этапе сейчас находится данное исследование. Однако существует вероятность, что уже в ближайшее время ученые смогут поделиться результатами своей работы, которые, по всей видимости, перевернут прежнее представление о подобного рода явлениях.

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