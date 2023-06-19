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Специалисты из Мичиганского университета выяснили, каким образом можно ускорить восстановление после полученного сотрясения мозга. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Sports Medicine.

Отмечается, что после полученного сотрясения в течении 48 часов следует начинать выполнять физические упражнения. Это приводит к более быстрому выздоровлению, нежели в случае начала выполнения физических упражнений спустя неделю после травмы.

Ранее считалось, что в результате полученной травмы с сотрясением мозга человеку необходим постельный режим и ограничение физической и умственной деятельности. Но последние научные работы доказывают обратное. Выходит, что прежние рекомендации могут даже нанести вред пострадавшему человеку.

В ходе своего исследования специалисты изучили более 1200 случаев травм, полученных спортсменами. Ученые отметили, что те пациенты, которые начали выполнять легкие физические упражнения в течение 48 часов после полученной травмы, намного быстрее восстановились, нежели те, кто не стал заниматься спортом. В среднем ученые выяснили, что занимающиеся спортом люди полностью восстановились на два с половиной дня быстрее, чем те, кто соблюдал постельный режим.

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