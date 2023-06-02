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Очередная попытка прорыва через границу РФ со стороны Украины зафиксирована в Белгородской области. Диверсионная группа на танках пыталась вторгнуться в регион. Сообщается, что составляли ее представители Легиона “Свободная Россия” (запрещенная в РФ террористическая организация).

Боевики, которые ехали на первом танке, решили поснимать фото и видео для социальных сетей у самой границы. Их фотосессия оказалась незавершенной, так как российские пограничники нанесли по боевой машине мощный удар. Диверсантам все же удалось быстро сбежать обратно.

Второму танку так не повезло, он был уничтожен вместе с экипажем, рассказал телеграм-канал Mash. Напомним, что в последние дни ВСУ практически непрерывно обстреливают Шебекино в Белгородской области, а также предпринимают попытки вторгнуться на территорию России.

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