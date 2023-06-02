Хитрость на поле боя иногда не только спасает жизнь, но и позволяет сорвать планы противника. Именно такой эпизод произошел в зоне специальной военной операции с Даниилом из Екатеринбурга, который сумел обмануть вражеский беспилотник.

Боец рассказал, что столкнулся с дроном, который пытался поразить его гранатами. Сперва он пытался сбить БПЛА, но затем решил просто притвориться мертвым и упал на землю. Дрон несколько минут продолжал летать над бойцом, но тот не подавал признаков жизни.

Когда оператор беспилотника счел свою миссию выполненной, Даниил поднялся и быстро добрался до позиций своего подразделения. Там он сообщил важную информацию, которая позволила нарушить планы ВСУ.