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Хитрость на поле боя иногда не только спасает жизнь, но и позволяет сорвать планы противника. Именно такой эпизод произошел в зоне специальной военной операции с Даниилом из Екатеринбурга, который сумел обмануть вражеский беспилотник.

Боец рассказал, что столкнулся с дроном, который пытался поразить его гранатами. Сперва он пытался сбить БПЛА, но затем решил просто притвориться мертвым и упал на землю. Дрон несколько минут продолжал летать над бойцом, но тот не подавал признаков жизни.

Когда оператор беспилотника счел свою миссию выполненной, Даниил поднялся и быстро добрался до позиций своего подразделения. Там он сообщил важную информацию, которая позволила нарушить планы ВСУ.

«Скажу по своему опыту: я мог начать обстрел дрона. Скорее всего, с той позиции, в которой мне пришлось бы стрелять, я бы в летательный аппарат не попал. Попросту израсходовал бы пули. На выстрелы могла прийти пехота ВСУ. Навряд ли я бы остался в живых. Героизм должен быть оправдан ситуацией. Иногда лучше проявить смекалку и хитрость, чем неоправданно рисковать собой и своими товарищами», – цитирует рассказ Даниила портал Ura.ru.

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