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ВСУ провалили первый этап контрнаступления, так как нарвались на “стальную стену”, выстроенную российскими подразделениями. Но говорить, что операция противника захлебнулась, еще слишком рано. В его распоряжении еще имеются серьезные и весьма опасные ресурсы, пишет издание “Московский комсомолец”.

Так, по информации агентства Reuters, Киев задействовал только три бригады из 12, создаваемых специально для контрнаступления. При этом оставшиеся подразделения имеют на вооружении около 800 танков, среди которых не только западные “Леопарды” и “Челленджеры”, но и, как выясняется, более опасные Т-80 и Т-72. Последние Киев получил от Чехии, Польши и других стран. Эти боевые машины производились сразу в нескольких государствах бывшего “социалистического лагеря” и были разбросаны по всему миру.

Соединенные Штаты собирают их и сразу отправляют на Украину. В связи с тем, что для этих танков не нужно выстраивать новую логистику, они являются более опасными для ВС РФ, чем немецкая и британская бронетехника.

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