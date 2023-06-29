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День партизан и подпольщиков, который отмечается 29 июня, был учрежден в честь партизанских отрядов, которые успешно воевали с гитлеровскими войсками во времена Великой Отечественной войны. Сегодня Россия имеет все возможности организовать партизанское движение на территории Украины, пишет издание “Взгляд”.

В ДНР, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей имеется много людей, лояльных к России, действует подполье, на которое могут опираться подразделения спецназа, направленные в регионы для осуществления партизанских действий.

Однако чтобы создать партизанское движение, потребуются значительные усилия. Одним щелчком пальцев невозможно собрать и организовать агентуру, для этого нужна грамотная вербовка тех людей, которые не только пылают ненавистью к украинской власти, но еще и готовы сами приближать ее свержение активными действиями.

Кроме того, необходимо определиться в каких регионах организовывать партизанское движение. Если речь идет только о вышеупомянутых территориях, то целью партизанских действий станет лишь упрощение процесса их деоккупации. Если же планируется заброска партизан в Киев, Одессу и другие города, то главной задачей будет агентурная работа на перспективу.

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