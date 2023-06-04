Одесские власти подтверждают информацию о нефтяном пятне, которое распространяется вдоль побережья уже несколько дней. Сейчас экологическая служба региона анализирует пробы воды и пытается установить источник загрязнения.

Первыми заметили пятно посетители одесского пляжа “Отрада”, которые и подняли тревогу. Многие жители города считают, что пятно могло образоваться из-за топлива, которое вытекает из затопленного корабля.

Напомним, что в результате одной из ракетных атак российские ВС затопили последний украинский десантный корабль “Юрий Олефиренко”, который как раз находился в одесском порту. Минобороны РФ подтвердило эту информацию. Киев отрицает затопление корабля и вообще не упоминает о нем в сводках, стремясь скрыть его уничтожение.