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Одесские власти подтверждают информацию о нефтяном пятне, которое распространяется вдоль побережья уже несколько дней. Сейчас экологическая служба региона анализирует пробы воды и пытается установить источник загрязнения.

Первыми заметили пятно посетители одесского пляжа “Отрада”, которые и подняли тревогу. Многие жители города считают, что пятно могло образоваться из-за топлива, которое вытекает из затопленного корабля.

Напомним, что в результате одной из ракетных атак российские ВС затопили последний украинский десантный корабль “Юрий Олефиренко”, который как раз находился в одесском порту. Минобороны РФ подтвердило эту информацию. Киев отрицает затопление корабля и вообще не упоминает о нем в сводках, стремясь скрыть его уничтожение.

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