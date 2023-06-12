Отношение многих поляков к украинским беженцам очень сильно ухудшилось. И основной из причин является тот факт, что многие из украинцев разговаривают на русском языке. Такое заявление было сделано президентом Союза украинцев в Польше Мирославом Скоркой журналистам издания Guardian.

Он подчеркнул, что в организацию приходят поляки, желающие помочь украинцам. Однако многих из них обеспокоил тот факт, что некоторые украинцы продолжают разговаривать на русском языке. В подтверждение своих слов Скорка привел данные социологического опроса общественного мнения.

Скорка отметил, что, к примеру, проблем с тем, что белорусы говорят на русском языке ни у кого не возникало. В то время как русская речь от жителей Украины является причиной негодования многих поляков. В результате люди начинают связывать это с политическими предпочтениями. Полякам не понятен тот факт, почему беженцы не стремятся выучить польский язык или, хотя бы, начать разговаривать на украинском.