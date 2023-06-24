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Вокруг популярного курорта в турецком Мармарисе снова полыхают лесные пожары, сообщает “Турпром”. Отдыхающие выкладывают в социальные сети и мессенджеры фотографии и видео со всепоглощающим пламенем, приближающимся на небезопасное расстояние к отелям.

В пятницу на борьбу с пожарами были брошены около двух десятков единиц специальной техники, власти Мармариса предпринимают всевозможные меры, чтобы обезопасить туристов и предотвратить негативные последствия возгорания.

Напомним, в конце пляжного сезона в 2021 году лесные пожары “кошмарили” все турецкое побережье. Тогда, помимо Мармариса, горели Бодрум, Анталья, Фетхие и другие курорты. В этом году с возгораний в лесах начался сезон, что может негативно повлиять на его продолжение.

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