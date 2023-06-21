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Издание Daily Mail, ссылаясь на слова ветерана Военно-морских сил США Дейла Моле, сообщило о страшных последствиях для здоровья и жизни туристов и экипажа, находящихся в затерянном батискафе в Атлантическом океане.

Как сообщает издание, пропавший батискаф «Титан» имеет скруббер углекислого газа, однако, по всей вероятности, его мощность ограничена. Помимо этого, экипаж рискует из-за низких температур на глубине океана получить переохлаждение. А из-за панических атак может произойти гипервентиляция легких.

Моле отметил, что, находясь в батискафе, туристы рискуют погибнуть в результате разрыва сосудов в следствии изменения давления. По словам эксперта, во время нахождения в герметичном пространстве более опасен не так низкий уровень кислорода, как высокая концентрация углекислого газа.

Напомним, что батискаф «Титан» компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня. Связь с подводным аппаратом потерялась через 1 час 45 минут после его погружения. Известно, что на борту пребывали пилот, гид и трое туристов. Эксперты отмечают, что запасов кислорода внутри пропавшего батискафа осталось всего на 30 часов.

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