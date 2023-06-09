В Хугарде произошло нападение акулы на российского туриста. Трагедия случилась с 23-летнем парнем в районе отеля Dream Beach. От нападения морской хищницы молодой мужчина погиб. В результате инцидента египетские власти закрыли все пляжи у Красного моря. Отмечается, что акула-убийца была поймана местными жителями.

И теперь взволнованные российские туристы не хотят лететь в Египет на такой опасный отдых. Однако турператоры отказываются возвращать деньги за аннулирование приобретенной путевки. Одна из туристок по имени Ирина рассказала, что ей очень страшно теперь лететь на отдых в Хугарду, но вернуть путевку не получится, так как это не подпадает под страховой случай.

Екатеринбуржец Павел заявил, что если вернуть путевку не получится, то он свой отдых проведет в гостинице, купаясь только в бассейне. Потому что ему страшно за себя и свою семью. По его словам, в минувшем году в Хугарде тоже были случаи нападения акул, а сейчас это вообще привело к смерти человека.