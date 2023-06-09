ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Хугарде произошло нападение акулы на российского туриста. Трагедия случилась с 23-летнем парнем в районе отеля Dream Beach. От нападения морской хищницы молодой мужчина погиб. В результате инцидента египетские власти закрыли все пляжи у Красного моря. Отмечается, что акула-убийца была поймана местными жителями.

И теперь взволнованные российские туристы не хотят лететь в Египет на такой опасный отдых. Однако турператоры отказываются возвращать деньги за аннулирование приобретенной путевки. Одна из туристок по имени Ирина рассказала, что ей очень страшно теперь лететь на отдых в Хугарду, но вернуть путевку не получится, так как это не подпадает под страховой случай.

Екатеринбуржец Павел заявил, что если вернуть путевку не получится, то он свой отдых проведет в гостинице, купаясь только в бассейне. Потому что ему страшно за себя и свою семью. По его словам, в минувшем году в Хугарде тоже были случаи нападения акул, а сейчас это вообще привело к смерти человека.

Вам может понравиться

Бойцы ВС России, освобождающие Марьинку: «Мы каждый день идем на штурм, как в последний раз»

«Известия» подготовили специальный репортаж о российских бойцах, принимающих участие в боях за населенный пункт Марьинка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Позиции украинских боевиков каждый день штурмуют бойцы 1-го Донецкого Армейского

Эксперт Кнутов: удар «Ланцета» по РЛС ЗРК IRIS-T превратил комплекс в «груду бесполезного металлолома»

Российские бойцы смогли уничтожить радиолокационную станцию немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T при помощи ударного дрона «Ланцет». После уничтожения самой важной части комплекса зенитная установка, по словам военного эксперта Юрия Кнутова, превратилась

Маляр сообщила, что ВСУ начали контрнаступление на Запорожском направлении

На Запорожском направлении украинские войска перешли в контрнаступление, написала в социальных сетях замминистра обороны Украины Анна Маляр. Весьма актуальная информация, учитывая, что российские ВС еще 5 июня сообщали о первых