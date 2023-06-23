Как сообщает Правда.ру, эксперт по туризму Ольга Кадыгроб в интервью с журналистами рассказала, что на данный момент можно купить множество «горящих» туров на отдых за рубежом. Причем скидки довольно привлекательны, цена может быть ниже базовой стоимости даже на 50%.

Что касается цен на отдых, то, по словам эксперта, все зависит от места, куда хочет направиться турист, от количества звезд отеля и видов питания. Ольга подчеркнула, что россияне, желающие вылететь на отдых из Москвы или Санкт-Петербурга, могут найти бюджетный отдых от 30 тысяч рублей в неделю на человека.

Эксперт отметила, что стоимость недельного отдыха в ОАЭ составляет от 100 тысяч рублей на двоих. Поездка в Египет обойдется от 60 тысяч рублей на двоих. А вот полететь на Кубу столь бюджетно не выйдет – стоимость недельного тура стартует от 200 тысяч рублей. Отмечается, что горящие путевки предлагаются также и любителям внутреннего туризма – в Сочи, Алтай, Камчатку, Дагестан.