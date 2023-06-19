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Российские туристы могут свободно отдыхать за рубежом, однако необходимо предпринять меры, чтобы не стать жертвой провокаций. Одной из наиболее опасных стран в этом смысле являются Венесуэла и Грузия, рассказал турагент Николай Мельник.

Он пояснил, что в столице Грузии Тбилиси часто можно наткнуться на не слишком лестные высказывания в свой адрес. Но причиной такого поведения местных жителей является лишь раздражительность от чрезмерного количества туристов. В регионах страны к россиянам относятся хорошо и подобных проблем не возникает вообще.

В Венесуэле лучше прогуливаться только по тем районам, которые считаются туристическими. Если же попытаться углубиться в знакомство со страной, можно нарваться на серьезные неприятности из-за высокого роста преступности.

В Объединенных Арабских Эмиратах действуют весьма жесткие законы, так как это мусульманское государство. Поэтому имеет смысл заранее ознакомиться с ними и не допускать нарушений.

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