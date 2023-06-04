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Российская стратегическая авиация и дроны-камикадзе нанесли очередной комбинированный удар по объектам на Украине в ночь на 4 июня. РИА Новости со ссылкой на украинский канал ТСН сообщает о мощном взрыве в Кировоградской области.

Подробностей этой атаки пока нет, но известно, что под удар попал не только кировоградский регион. Кроме того, взрывы звучали в Сумской и Днепропетровской областях, на Николаевом очевидцы обнаружили дрон-камикадзе “Герань-2”. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

В Киевской области, по сообщениям местных жителей, работали зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны, слышались взрывы, но сбила ли ПВО что-нибудь, не уточняется.

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