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Центр, который строили для ремонта военной техники, предоставляемой Киеву странами Запада, начал работу в Словакии. Об этом рассказал представитель Минобороны ФРГ в словацком правительстве Митко Мюллер. Его слова, сказанные во время брифинга, приводит РИА “Новости”.

Строительство центра по ремонту военной техники, которая отправляется на Украину, в Германии анонсировали ещё осенью прошлого года. Тогда же сообщалось, что в реализации проекта принимает участие Словакия, на территории которой этот центр и будет расположен.

Во время брифинга Мюллер отметил, что предприятие уже перешло на полноценную работу. Но что именно там восстанавливается в настоящее время и какие системы вооружения здесь обслуживаются, чиновник не уточнил.

Страны Запада усилили поставки военной техники на Украину после начала специальной военной операции России по защите Донбасса. В Кремле неоднократно подчёркивали, что передача западного вооружения Киеву не приближает мирное урегулирование конфликта, а лишь ведёт к его эскалации. При этом военную технику, которую поставляет в распоряжении ВСУ Запад, в Москве называли законной целью для российских войск.

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