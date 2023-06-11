Россия за последние полтора года совсем забыла о главных элементах своего спасения – музыке, литературе и кино. Между тем, в начале Великой Отечественной войны именно они создавали картину мира людей, сражающихся за свою Родину, заявил политолог Андрей Перла.

По его мнению, в настоящий момент необходимо создавать государственные заказы, а также активно внедрять цензуру, отбирая лишь те сценарии, которые вписываются в сложившуюся ситуацию. В Советском Союзе эта система хоть и вынуждала оставлять на полках фильмы Андрея Тарковского, однако все же способствовала стремительному развитию другого кино, ставшего чрезвычайно популярным. А также музыки и литературных произведений, приводит слова политолога издание “Царьград”.

Сегодня снято всего три фильма об освобождении Крыма и Донбасса – это “Солнцепек”, “Крым” и “Ополчение”. Военная проза и поэзия появляются чаще, но и их объемы очень малы, этого недостаточно, уверен политический эксперт.