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В эфире телеканала “Царьград” военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, какая дальнейшая судьба может ожидать Артемовск (Бахмут), недавно перешедший под контроль России.

Аналитик отметил, что главным условием удержания города является внимательное наблюдение за флангами, откуда ВСУ предпринимают одну атаку за другой. Главное не дать противнику захватить окрестности Артемовска, где находятся выгодные позиции для постоянных обстрелов городской территории.

Если ВСУ все же сумеют достичь целей, они будут регулярно палить по городу и совершать контратакующие вылазки. В этом случае ситуация для ВС РФ существенно ухудшится. Если же события пойдут по самому негативному для России сценарию, войска могут вообще оставить Артемовск, считает военный аналитик.

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