В 1993 году в Голливуде решили снять очередную версию фильма “Три мушкетера”, причем сделать ее максимально оригинальной. Портал “Царьград” рассказал об этой экранизации, которая отметилась отличным саундтреком, но оказалась провальной.

Авторы сценария перекроили оригинальную историю таким образом, что ее не узнал бы даже сам Александр Дюма. Кардинал Ришелье в фильме был больше похож на карикатурного крестного отца, решившего разделаться с королем, а мушкетеры напомнили либо бандитов эпохи Дикого Запада, либо ковбоев, популярность которых давно канула в прошлое.

В главных ролях снялись актеры, даже близко не подходящие своим персонажам. Атоса сыграл Кифер Сазерленд, который вряд ли успел понять, кем этот самый Атос был и что требовалось от него. На роль Арамиса привлекли Чарли Шина, который хорошо известен по фильму “Горячие головы” и множеству низкопробных комедий. Оливер Платт выступил в роли Портоса, а роль д’Артаньяна после отказа Джонни Деппа и Брэда Питта досталась Крису О’Доннеллу.

Фильм принес прибыль своим создателям, хотя и провалился в прокате. А самым ценным его достоянием оказалась композиция All for Love, которую написали и исполнили Брайан Адамс, Стинг и Род Стюарт.