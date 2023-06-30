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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал агентству Reuters интервью, в котором упомянул и об Украине. Он отметил, что в случае мирных переговоров Киев может сохранить те территории “которые заслужил”.

Что именно имел в виду Трамп, непонятно. Дословная цитата звучит следующим образом:

“Я думаю, что у них было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а такого у нас сейчас нет”.

Журналисты Reuters при этом интерпретируют слова Трампа по своему. Они отмечают, что в случае мирного урегулирования конфликта Киеву придется часть территории уступить России. Без этого мирные переговоры вряд ли возможны. О каких именно территориях идет речь, тоже не сообщается.

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