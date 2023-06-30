Соединённые Штаты Америки должны уже сейчас способствовать урегулированию конфликта между Киевом и Москвой, выступив в качестве посредников на переговорах. Подходящий момент для этого уже настал. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп – сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В интервью, которое экс-глава Белого Дома дал информагентству, он уточнил, что начинать сводить вместе Москву и Киев нужно уже сейчас, и это для США “самая важная вещь”.

Заявление Трампа укладывается в его предвыборную риторику по поводу конфликта на Украине. Политик и бизнесмен уже говорил, что если он станет президентом США на предстоящих выборах в ноябре 2024 года, то в кратчайший срок сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Впрочем, как именно он собирается это сделать, Трамп не уточнял.

В Москве неоднократно заявляли, что готовы к переговорам с Киевом, однако украинская сторона от них отказалась. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад мог бы в одночасье остановить конфликт – для этого нужно лишь не поставлять вооружение киевскому режиму.