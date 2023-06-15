Боевой дух в рядах украинской армии продолжает падать. Очередное подтверждение тому публикует канадское издание Toronto Star. Выдержки из материала приводит “Лента.ру”.

Корреспонденты канадского СМИ побеседовали с несколькими военнослужащими ВСУ. Один из них на условиях анонимности признался, что хотел бы уволиться со службы, но такой возможности у него нет. Солдат уже перенёс четыре операции, но его всё равно заставляют служить. Он также пожаловался на низкую зарплату в армии.

Другой боец Артём Баулин рассказал: среди офицеров ВСУ много тех, у кого слишком низкие лидерские качества. Сам солдат, например, по этой причине хочет перевестись в другое подразделение. Военный также объяснил, почему украинская армия несёт большие потери, – в бой отправляют, как правило, плохо обученных бойцов без необходимого вооружения.