ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевой дух в рядах украинской армии продолжает падать. Очередное подтверждение тому публикует канадское издание Toronto Star. Выдержки из материала приводит “Лента.ру”.

Корреспонденты канадского СМИ побеседовали с несколькими военнослужащими ВСУ. Один из них на условиях анонимности признался, что хотел бы уволиться со службы, но такой возможности у него нет. Солдат уже перенёс четыре операции, но его всё равно заставляют служить. Он также пожаловался на низкую зарплату в армии.

Другой боец Артём Баулин рассказал: среди офицеров ВСУ много тех, у кого слишком низкие лидерские качества. Сам солдат, например, по этой причине хочет перевестись в другое подразделение. Военный также объяснил, почему украинская армия несёт большие потери, – в бой отправляют, как правило, плохо обученных бойцов без необходимого вооружения.

Вам может понравиться

ВС РФ начали контрнаступление в Запорожской области

Российские ВС перешли в контрнаступление в районе Времьевского выступа и выровняли линию соприкосновения, отбросив от нее противника. Портал “Русская весна” уточняет, что речь идет об участке фронта между Новодонецким и

Подоляк: ВС Украины «тестируют» линию обороны российской армии, а не ведут полноценное контрнаступление

По словам советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляки, украинская армия еще не начинала полномасштабное контрнаступление. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телевизионного марафона. Подоляк отметил, что

Артист Алексей Огурцов предложил Смольянинову покаяться

Актер Алексей Огурцов, который предпринимает все возможные меры для поддержки российской армии и является участником движения “Народный фронт”, высказал своем мнение о тех своих коллегах, которые уехали из России. Он