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Российские ВС продолжили атакующие действия на Купянском направлении и вынудили боевиков украинских вооруженных формирований отступить с ряда позиций. Помимо этого, ракетный удар был нанесен по Чугуеву в Харьковской области, сообщает портал “Военное обозрение”,

Глава администрации района Сергей Лободенко факт удара подтвердил, но не сообщил, какие именно цели были поражены ракетной атакой. Однако местные жители сообщили, что главной мишенью стал военный аэродром.

На этом объекте находился бомбардировщик Су-24 украинских Воздушных сил, а также вертолеты и ударные дроны. Удар ракеты и планирующих авиабомб, по словам жителей Чугуева, уничтожил несколько летательных аппаратов, а также повредил аэродромную инфраструктуру.

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