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В районе населенного пункта Нескучное появились боевики 25-й Воздушно-десантной бригады ВСУ, которые присоединились к другим подразделениям, участвующим в контрнаступлении.

Портал “Военное обозрение” со ссылкой на Forbes пишет, что несколько бригад украинской армии действуют вдоль реки Мокрые Ялы, не оставляя надежд все же прорвать оборону ВС РФ на данном участке линии соприкосновения.

Не исключено, что если десантникам это удастся, за ними следом пойдут бронетанковые подразделения, вооруженные как западной техникой, так и боевыми машинами советского образца.

Американский источник считает данный участок Времевского выступа наиболее перспективным для ВСУ. Здесь они якобы могут пробить брешь в мощных линиях обороны российских войск и затем беспрепятственно добраться до Азовского моря.

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