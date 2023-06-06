Финал конкурса красоты для замужних барышень «Миссис Россия мира – 2023» был проведен в Москве. Главную победу получила жительница Новосибирска Алиса Голубева и звание «Миссис Россия мира – 2023», а вот титул «Миссис Россия – 2023» достался Наталье Оскар, приехавшей с Дальнего Востока.

Благодаря своему титулу Наталья Оскар получила возможность участвовать в любых международных конкурсах красоты. А представлять Россию на «Миссис мира – 2023» может отправиться Алиса Голубева. Номинацию в конкурсе «Достояние России» получили многодетные мамы, вышедшие в финал. Приз зрительских симпатий был отдан Анастасии Саркисян.

Всего в финале конкурса красоты приняло участие 88 женщин, приехавших из разных регионов Российской Федерации. Самой старшей конкурсантке исполнилось 62 года. В минувшем году победу в конкурсе «Миссис Россия – 2022» получила москвичка Нина Банная.

Напомним, что международный конкурс «Миссис Вселенная – 2022» выиграла жительница Удмуртии Елена Максимова.