Проект “Уральские пельмени” любим россиянами из-за понятного для любого возраста юмора, заявила телеведущая Тина Канделаки. Также она назвала юмор проекта “безопасным” для всех.

Ранее сообщалось, что на основе историй, сыгранных на сцене “Уральскими пельменями”, будет создан под названием “Мама будет против”. Все звезды проекта снимутся в главных ролях. Кроме того, Андрей Рожков, который занимает одной из центральных мест в шоу, запланировал поездку по исправительным учреждениям. Он намеревается призвать заключенных к полной социализации после выхода из мест не столь отдаленных.

Канделаки также отметила, что сегодня бытует мнение об уходе телевидения на второй план, о том, что его уже не смотрит молодежная аудитория. По мнению ведущей, это не так, молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет по-прежнему увлекаются отдельными телепроектами.