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Подводная лодка “Уфа” (проект 636.3) пополнит состав Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщает газета “Известия” со ссылкой на собственные источники в Минобороны России.

Субмарины указанного проекта считаются одними из самых бесшумных в мире. От этого они получили прозвище “чёрные дыры”. В задачу таких подлодок входит уничтожение судов и наземных объектов неприятеля, а также разведка и патрулирование территорий.

Решение о переводе “Уфы” в Тихоокеанский флот было принято ещё осенью прошлого года. Основанием стали испытания, в которых участвовала подводная лодка. Сейчас рассматриваются различные варианты, каким образом субмарина будет добираться до нового места дислокации. Предполагается, что по пути “чёрная дыра” поучаствует в некоторых учениях, которые пройдут вместе с морской авиацией и военными кораблями.

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