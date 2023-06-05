Подводная лодка “Уфа” (проект 636.3) пополнит состав Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщает газета “Известия” со ссылкой на собственные источники в Минобороны России.

Субмарины указанного проекта считаются одними из самых бесшумных в мире. От этого они получили прозвище “чёрные дыры”. В задачу таких подлодок входит уничтожение судов и наземных объектов неприятеля, а также разведка и патрулирование территорий.

Решение о переводе “Уфы” в Тихоокеанский флот было принято ещё осенью прошлого года. Основанием стали испытания, в которых участвовала подводная лодка. Сейчас рассматриваются различные варианты, каким образом субмарина будет добираться до нового места дислокации. Предполагается, что по пути “чёрная дыра” поучаствует в некоторых учениях, которые пройдут вместе с морской авиацией и военными кораблями.