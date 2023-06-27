Контрнаступление ВСУ идёт не по плану. Украинским военным сильно мешают минные поля и российская боевая авиация. Об этом пишет интернет-портал The War Zone – сообщает РИА “Новости”.

Обозреватели американского портала отмечают, что особенно сильно “раздражают” ВСУ российские боевые вертолёты. Они сковывают действия командования украинской армии, именно поэтому Киев всё настойчивее просит у Запада самолёты F-16. По мнению украинской стороны, это сможет убрать превосходство в воздухе российских сил.

Ранее западные эксперты уже отмечали, что российские боевые вертолёты Ка-52 во время контрнаступления ВСУ наносили по украинской бронетехнике удары, находясь за 8 километров от неё. При этом украинская система ПВО в этих случаях действовала крайне неэффективно. Этим в том числе объясняли высокие потери, которые понесли ВСУ в первые дни контрнаступления.