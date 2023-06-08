В случаев вооружённого конфликта с Москвой Великобритания не сможет себя защитить. Армия Соединённого Королевства для этого слишком слаба. Вся оборонная отрасль страны нуждается в дополнительном финансировании. Об этом пишет The Times, ссылаясь на опрошенных изданием экспертов, – передают “Известия”.

Сейчас Великобритания в вопросах обеспечения безопасности полагается, в основном, на США. То есть на то, что американские войска придут на помощь в случае нападения России. Однако специалисты считают, что полагаться на союзников в таком вопросе – неверный шаг. Нужно уже сейчас наращивать собственную мощь и производство боеприпасов. Аналитики полагают, что через несколько лет США будут заняты совсем другими проблемами: с 2026 по 2028 годы, по мнению экспертов, может начаться вторжение Китая на Тайвань, за который должны вступиться Соединённые Штаты.

Ранее эксперты уже отмечали, что оборонная сфера в Великобритании финансируется недостаточно. По мнению специалистов, на неё должно выделяться до 3% от ВВП страны. Сейчас выделяется меньше.